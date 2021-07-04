На юго-западе Крыма из-за вышедших из берегов рек началась эвакуация жителей

Бедствие вызвали ливни.

Бахчисарай. Крым. На юго-западе Крымского полуострова началась эвакуация жителей, чьи дома были подтоплены в результате разлива рек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бедствие охватило одно из сёл Бахчисарайского района. Подтопленными оказались более 50 частных домов. Начальник главного управления МЧС России по республике Крым Аркадий Ожигин призвал жителей района, чьи домовладения находятся рядом с руслами рек, покинуть участки.

Разлив рек произошёл из-за непрекращающихся на полуострове дождей. За сутки в Бахчисарайском районе выпало до 70 мм осадков, при норме в 49 мм. Водой переполнились две водные артерии, сошло несколько селей, подтопило психоневрологический интернат и ряд улиц в Ялте.