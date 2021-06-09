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В Адлере владелец подлежащего сносу здания убил двух судебных приставов

13:48, 09 июня, 2021
Евгений Кандаков
В Адлере владелец подлежащего сносу здания убил двух судебных приставов
13:48, 09 июня, 2021
Евгений Кандаков
202
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#Краснодарский край\n#стрельба\n#оружие\n#дом\n#снос\n#ФССП\n#судебные приставы\n#убийство
Фото: pixabay.com
202
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61-летнего подозреваемого задержала полиция.

Адлер. Краснодарский край. Хозяин самовольно построенного дома в Адлере расстрелял судебных приставов. Как сообщает РенТВ, погибли двое сотрудников ФССП по Краснодарскому краю.

По данным телеканала, самострой находится на улице Просвещения. Приставы пришли туда втроем с предписанием о сносе. Вместо ответа владелец открыл огонь из ружья.

Полиция задержала 61-летнего стрелка. Сопротивления он не оказал. Его доставили в отдел для выяснения обстоятельств убийства.

13:48, 09 июня, 2021
Евгений Кандаков
202
0
#Краснодарский край\n#стрельба\n#оружие\n#дом\n#снос\n#ФССП\n#судебные приставы\n#убийство