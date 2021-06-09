В Адлере владелец подлежащего сносу здания убил двух судебных приставов

61-летнего подозреваемого задержала полиция.



Адлер. Краснодарский край. Хозяин самовольно построенного дома в Адлере расстрелял судебных приставов. Как сообщает РенТВ, погибли двое сотрудников ФССП по Краснодарскому краю.

По данным телеканала, самострой находится на улице Просвещения. Приставы пришли туда втроем с предписанием о сносе. Вместо ответа владелец открыл огонь из ружья.

Полиция задержала 61-летнего стрелка. Сопротивления он не оказал. Его доставили в отдел для выяснения обстоятельств убийства.