Из-за пыльной бури в Астраханской области на ребенка упало дерево

А на жителя областного центра обрушился балкон.



Оранжереи. Астраханская область. В результате пыльной бури, обрушившейся на южные регионы России, в Астраханской области пострадала школьница. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, в результате сильного порыва ветра на 10-летнюю девочку упало дерево. Инцидент произошел вечером 19 мая по улице Аптечной в селе Оранжереи Икрянинского района Астраханской области. С травмами головы и позвоночника девочку доставили в областную детскую клиническую больницу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как пишет «Интерфакс», в результате пыльной бури пострадал также 19-летний молодой человек. На него обрушился балкон одного из домов по улице Баумана в Астрахани. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины, он находится под присмотром врачей.

Добавим, в Астраханской области пыльная буря 19 мая оставила без электроснабжения 28 тыс. жителей. Последствия обрывов проводов уже устранены.

Кроме того, упавшими деревьями и строительными конструкциями повреждены 5 автомобилей.