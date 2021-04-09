Двое крымчан планировали взорвать образовательное учреждение и бежать в Сирию

Теракт предотвращен на стадии подготовки.



Симферополь. Крым. Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма с российским гражданством, собиравшихся осуществить террористический акт. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

В частности, установлено, что задержанные 1992 и 1999 годов рождения планировали взорвать одно из учреждений образования в Симферополе. Затем радикалы рассчитывали через Украину и Турцию бежать в Сирию, чтобы присоединиться там к запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

Для нападения экстремисты готовили самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Их компоненты сотрудники ФСБ нашли при обыске у задержанных. Также были найдены инструкции по изготовлению взрывчатки. Кроме того, крымчан уличили в обмене голосовыми сообщениями с террористами с обсуждением планируемых терактов.

Возбуждены уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности»), части 2 статьи. 205.2 («Пропаганда терроризма») и части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности задержанных по статьям 30 и 205 («Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, недавно в Крыму задержали местного жителя, собиравшего информацию в интересах спецслужб Украины.