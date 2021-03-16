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Силовики обезвредили завербованного спецслужбами Украины крымчанина с бомбой

17:56, 16 марта, 2021
Евгений Кандаков
Силовики обезвредили завербованного спецслужбами Украины крымчанина с бомбой
17:56, 16 марта, 2021
Евгений Кандаков
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#Крым\n#ФСБ\n#задержание\n#госизмена\n#Украина\n#шпионаж
Фото: скриншот видео с youtube.com
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Задержанный признался в ведении фотовидеосъемки местности по заданию разведки соседнего государства.

Симферополь. Республика Крым. Оперативники ФСБ задержали жителя Крыма, занимавшегося шпионской деятельностью в интересах Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Задержанный – Владислав Есипенко, гражданин Российской Федерации. В его автомобиле нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Как было установлено в результате оперативно-разыскной деятельности, Есипенко осуществлял фотовидеофиксацию объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на полуострове.

Задержанный признался, что информацию он собирал в интересах спецслужб Украины. Задания ему давал офицер действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР соседней страны полковник В.А. Кравчук. Как объяснил Есипенко, взрывное устройство он хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности.

По факту госизмены возбуждено уголовное дело.

17:56, 16 марта, 2021
Евгений Кандаков
181
0
#Крым\n#ФСБ\n#задержание\n#госизмена\n#Украина\n#шпионаж