Силовики обезвредили завербованного спецслужбами Украины крымчанина с бомбой

Задержанный признался в ведении фотовидеосъемки местности по заданию разведки соседнего государства.



Симферополь. Республика Крым. Оперативники ФСБ задержали жителя Крыма, занимавшегося шпионской деятельностью в интересах Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Задержанный – Владислав Есипенко, гражданин Российской Федерации. В его автомобиле нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Как было установлено в результате оперативно-разыскной деятельности, Есипенко осуществлял фотовидеофиксацию объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на полуострове.

Задержанный признался, что информацию он собирал в интересах спецслужб Украины. Задания ему давал офицер действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР соседней страны полковник В.А. Кравчук. Как объяснил Есипенко, взрывное устройство он хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности.

По факту госизмены возбуждено уголовное дело.