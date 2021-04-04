Во время детских соревнований в Кирове рухнула часть крыши спортивного комплекса

Обломки чудом не упали на детей.

Киров. Кировская область. Во время детских соревнований в Кирове произошло частичное обрушение крыши спорткомплекса «Вересники». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что дети в результате инцидента не пострадали. По предварительны данным, причиной обрушения стало скопление мокрого снега и влаги на крыше.



По факту произошедшего организована проверка, в том числе соблюдения законов о несовершеннолетних при обеспечении безопасного нахождения детей в помещениях спорткомплекса.

Момент обрушения попал на камеры зрительских телефонов. Видео опубликовали «Известия».