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Во время детских соревнований в Кирове рухнула часть крыши спортивного комплекса

18:00, 04 апреля, 2021
Юрий Абашев
Во время детских соревнований в Кирове рухнула часть крыши спортивного комплекса
18:00, 04 апреля, 2021
Юрий Абашев
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#Кировская область\n#спорт\n#происшествие
Фото: пресс-служба прокуратуры Кировской области
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Обломки чудом не упали на детей.

Киров. Кировская область. Во время детских соревнований в Кирове произошло частичное обрушение крыши спорткомплекса «Вересники». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что дети в результате инцидента не пострадали. По предварительны данным, причиной обрушения стало скопление мокрого снега и влаги на крыше.

По факту произошедшего организована проверка, в том числе соблюдения законов о несовершеннолетних при обеспечении безопасного нахождения детей в помещениях спорткомплекса.

Момент обрушения попал на камеры зрительских телефонов. Видео опубликовали «Известия».

18:00, 04 апреля, 2021
Юрий Абашев
255
0
#Кировская область\n#спорт\n#происшествие