После схода лавины в Норильске возбуждено уголовное дело

Двое человек погибли, включая полуторагодовалого ребёнка.

Норильск. Красноярский край. После схода лавины в Норильске под под снегом оказалась семья местного бизнесмена Владимира Попова. Об этом сообщают «Известия».

Инцидент произошёл в ночь на 9 января на горнолыжной базе «Гора отдельная». Лавина накрыла 5 домиков, в которых находились люди. В ходе спасательной операции из-под завалов вытащили 14-летнего подростка: его с травмами отправили в больницу. Также была найдена 38-летняя женщина — супруга бизнесмена, она погибла. Кроме того, из-под завалов извлекли тело погибшего полуторагодовалого ребёнка.

Поиски продолжаются. В них участвуют более 200 спасателей, около 300 волонтёров, 18 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).