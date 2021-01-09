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После схода лавины в Норильске возбуждено уголовное дело

10:09, 09 января, 2021
Андрей Бирюков
После схода лавины в Норильске возбуждено уголовное дело
10:09, 09 января, 2021
Андрей Бирюков
19
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#Норильск\n#лавина\n#происшествие\n#Россия
Фото: МЧС России
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Двое человек погибли, включая полуторагодовалого ребёнка.

Норильск. Красноярский край. После схода лавины в Норильске под под снегом оказалась семья местного бизнесмена Владимира Попова. Об этом сообщают «Известия». 

Инцидент произошёл в ночь на 9 января на горнолыжной базе «Гора отдельная». Лавина накрыла 5 домиков, в которых находились люди. В ходе спасательной операции из-под завалов вытащили 14-летнего подростка: его с травмами отправили в больницу. Также была найдена 38-летняя женщина — супруга бизнесмена, она погибла. Кроме того, из-под завалов извлекли тело погибшего полуторагодовалого ребёнка.  

Поиски продолжаются. В них участвуют более 200 спасателей, около 300 волонтёров, 18 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

10:09, 09 января, 2021
Андрей Бирюков
19
0
#Норильск\n#лавина\n#происшествие\n#Россия