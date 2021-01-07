Группу туристов-лыжников эвакуировали на вертолёте в Красноярском крае

У одной из участниц похода остановилось сердце.

Красноярск. Красноярский край. Спасатели эвакуировали на вертолёте группу туристов из природного парка «Ергаки» в Красноярском крае после того, как умерла одна из участниц похода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Хакасия.

«На единый номер 112 поступила информация о том, что в природном парке «Ергаки», в районе перевала «Прогресс», терпит бедствие группа туристов из Екатеринбурга. По предварительным данным, у одной участницы группы, женщины 1969 года рождения, произошла остановка сердца», — сообщили в ведомстве.

Группа туристов прибыла из Екатеринбурга, чтобы совершить лыжный поход по природному парку. Когда одной из участниц стало плохо, её товарищи своими силами транспортировали её в лагерь, где она скончалась через полтора часа.

Туристов и тело погибшей эвакуировали на вертолёте Ми-8.