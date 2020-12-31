Следователи проверят обстоятельства гибели в ДТП спикера Ярославской облдумы

На загородной трассе столкнулись Hyundai чиновника и Mazda с женщиной за рулем.



Ярославль. Ярославская область. По факту гибели председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова будет проведена проверка. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Спикер областного заксобрания попал в смертельную аварию днем 30 декабря. На 90 км дороги Сергиев Посад - Череповец столкнулись Hyundai Santa Fe чиновника и Mazda под управлением женщины. Алексей Константинов от полученных травм скончался на месте. Женщину, которая была за рулем Mazda, доставили в Кашинскую районную больницу. Там она умерла, сообщает со ссылкой на ТАСС телеканал «360 градусов».

Как рассказали РБК в Главном управлении МВД по Тверской области, автомобиль Константинова выехал на встречную полосу.

Окончательные выводы о причинах и условиях, при которых произошла авария, сделает Следственный комитет.