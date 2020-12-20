В Астраханской больнице для заразившихся коронавирусом взорвался кислородный баллон

Предварительной причиной названа ошибка рабочего.

Астрахань. Астраханская область. В хранилище для кислородных баллонов инфекционной больницы в Астрахани произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс»

Взрыв не прервал подачу кислорода пациентам. Всего в больнице находятся на лечении 150 человек с коронавирусом, 11 биз них подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщил «Интерфаксу» министр здравоохранения региона, инцидент произошёл из-за ошибки рабочего. По предварительной версии, мужчина производил замену баллона в промасленных перчатках, которые загорелись после попадания на них кислородной струи.

Рабочий получил ожоги рук и левого колена лёгкой степени тяжести.