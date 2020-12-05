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В Якутии обнаружили заблудившихся в 50-градусный мороз юношей

12:00, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
В Якутии обнаружили заблудившихся в 50-градусный мороз юношей
12:00, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
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#Якутия\n#морозы\n#зима\n#люди
Фото: пресс-служба следственного управленяи СК России по Якутии
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Один из них скончался.

Оймякон. Якутия. В Якутии участковый обнаружил в машине заблудившихся юношей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Республике Саха.
Машину с поврежденным радиатором нашли ночью 5 декабря. В салоне находились двое молодых людей. К моменту обнаружения один юноша скончался, второго с признаками обморожения госпитализировали в больницу.
Следователи проводят проверку. Уже установлено, что молодые люди ехали из Якутска в Магадан. Ночью из-за температуры воздуха около -50 градусов по Цельсию они сбились с пути.
В настоящее время устанавливается причина смерти одного из пострадавших.
12:00, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
235
0
#Якутия\n#морозы\n#зима\n#люди