В Якутии обнаружили заблудившихся в 50-градусный мороз юношей

Один из них скончался.

Оймякон. Якутия. В Якутии участковый обнаружил в машине заблудившихся юношей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Республике Саха.

Машину с поврежденным радиатором нашли ночью 5 декабря. В салоне находились двое молодых людей. К моменту обнаружения один юноша скончался, второго с признаками обморожения госпитализировали в больницу.

Следователи проводят проверку. Уже установлено, что молодые люди ехали из Якутска в Магадан. Ночью из-за температуры воздуха около -50 градусов по Цельсию они сбились с пути.

В настоящее время устанавливается причина смерти одного из пострадавших.