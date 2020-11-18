Четверо работников судостроительного завода в Приамурье пострадали при взрыве

Инцидент произошел во время покраски корпуса судна.



Благовещенск. Амурская область. Взрыв произошел на судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске Амурской области. По данным «Интерфакса», ЧП случилось 18 ноября.

Глава региона Василий Орлов на своей странице в Instagram написал, что пострадавших четверо, один от госпитализации отказался. Двое в состоянии средней степени тяжести доставлены в медучреждение, один в тяжелом состоянии - в реанимацию.

Также губернатор отметил, что это уже второй подобный случай на предприятии за последние 5 лет, и потребовал провести тщательную проверку соблюдения техники безопасности.

Как рассказал агентству представитель завода Валерий Силкин, инцидент имел место в цехе, где красили строящееся судно. По словам собеседника «Интерфакса», больше всех пострадала женщина. Вместо спецодежды она носила синтетический спортивный костюм, отчего и получила более тяжелые ожоги.