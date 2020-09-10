Родственники погибших от тайфуна «Майсак» в Приморье получат по 300 тыс рублей

Жертвами стихийного бедствия стали 3 человека.



Владивосток. Приморский край. Власти Приморья назначили компенсации семьям погибших во время прохождения тайфуна «Майсак» жителей региона. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, размер выплат составит 300 тыс. рублей.

Соответствующее постановление кабмина уже принято, сообщил собеседник агентства.

В начале текущей недели Приморье оказалось под ударом тайфуна «Майсак». Из-за урагана погибли 3 жителя края. Тысячи приморцев остались без света, хозяйству региона был нанесен значительный ущерб.

Следом за «Майсаком» на Дальний Восток обрушился тайфун «Хайшен», только во Владивостоке ветер повалил 1300 деревьев, последствия стихийного бедствия до сих пор ликвидируют коммунальные службы и спасатели.