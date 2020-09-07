Возвращение скульптуры слона в Ижевске, ожидание тайфуна в Приморье и землетрясения в Тихом океане: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Прохладное утро новой трудовой недели «Сусанин» встречает в понедельник, 7 сентября, традиционным обзором новостей.

Возвращение слона

Во «Дворе Калашникова» на улице Пушкинской в Ижевске вернулась скульптура слона. Фотографиями поделились ижевчане на сайте «ВКонтакте» в группе «Клуб Я Ижевск | Удмуртия».

«Слон вернулся! Скульптура слона установлена вчера, 4 сентября 2020г. Пушкинская, 198», — написали в интернет-паблике.

Напомним, в 1950-е годы на этом месте был фонтан, центральной скульптурой которого и был слон. С годами объект обветшал, а фонтан перестал работать. Летом 2020 года местные жители облагородили территорию двора, отреставрировали чашу бывшего фонтана и восстановили скульптуру слона по старым фотографиям. Автором скульптуры выступил Павел Медведев.

В ожидании супертайфуна

В 12 районах Приморского края 7-8 сентября ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 32 м/с. Как передают «Известия», об этом сообщается на официальном портале администрации региона со ссылкой на региональное Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Согласно прогнозам, в южной и юго-восточной части края за 12 часов выпадут осадки количеством от 15 до 45 мм, ветер усилится до 15-25 м/с, на побережье порывы достигнут 32 м/с.

«Ожидаются сильные дожди во Владивостоке, Партизанске, Артёме, Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, ЗАТО Фокино, Шкотовском, Надеждинском, Лазовском, Партизанском, Спасском, Хасанском, Ольгинском, Яковлевском районах, Ханкайском, Пограничном, Октябрьском и Хорольском округах. Местами пройдут грозы», — сказано в сообщении.

Во вторник ночью высота волн до 4 м ожидается на заливе Петра Великого и других участках побережья, причем в южных портах подъем уровня воды может достичь критических отметок.

Высокая водность рек и переувлажнение почвы в южной и юго-западной части края может привести к дождевым паводкам с резкими подъемами уровня воды от 0,7 до 2,5 м.

«Наиболее паводкоопасные районы: Октябрьский, Ханкайский, Пограничный округа, Хасанский район и Уссурийский городской округ», — отмечается в сообщении.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк рекомендовал жителям города оставаться дома на время прохождения супертайфуна «Хайшен».

Кроме того, губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил создать резервы спасателей в каждом районе региона, где ожидается тайфун.

Землетрясения в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 7 сентября восточнее главного острова японского архипелага Хонсю. Как передаёт RT, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что эпицентр стихии находился недалеко от префектуры Ибараки. Очаг землетрясения залегал на глубине около 20 км.

Около 06:00 по Москве также землетрясение с магнитудой 6,2 произошло в островном государстве Вануату к северо-востоку от Австралии.

Отмечается, что эпицентр располагался в 101 км от столицы страны — города Порт-Вила. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,2 км. Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами на данный момент нет.

Ещё раньше, 1 сентября, землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Чили. Эпицентр стихии находился в 95 км к северо-западу от Вальенара, а очаг подземных толчков залегал на глубине 14,3 км.