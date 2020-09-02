В Приморье отдыхающих попросили срочно покинуть побережье из-за приближения тайфуна «Майсак»

Прогнозируются порывы ветра до 38 метров в секунду и 7-метровые волны.



Владивосток. Приморский край. На Приморье надвигается тайфун «Майсак». В связи с этим региональное управление МЧС рекомендовало отдыхающим срочно покинуть побережье.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, тайфун пройдет над Корейским полуостровом в сторону Китая и может коснуться юго-западных и западных районов края. Ожидаются сильные дожди, порывы ветра в пределах 15-22 м/с, местами до 28 м/с.

Особенно опасно находиться у мысов залива Петра Великого. Ураганный ветер там может достигнуть 38 м/с. На побережье обрушатся волны до 5-7 метров высотой. Также ожидается подъем уровня моря вдоль южного побережья края.

«Всем отдыхающим на приморском побережье необходимо срочно покинуть места отдыха либо переместиться в безопасные места», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют не покидать пределы населенных пунктов, не оставлять свои автомобили возле рекламных конструкций, деревьев и в низинах. Гражданам следует отказаться от купания, отдыха на море, охоты, рыбалки и турпоходов. Владельцам катеров, яхт и лодок предписано воздержаться от выхода в море.