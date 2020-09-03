27 школьников из Благовещенска получили ожоги глаз

Причиной послужила не выключенная вовремя лампа для кварцевания.



Благовещенск. Амурская область. На боль в глазах пожаловались дети после урока в одном из кабинетов гимназии в Благовещенске. Медики обнаружили у пострадавших ожоги роговицы, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Как выяснилось, причиной послужила не выключенная вовремя лампа для кварцевания. Всего пострадали 27 из 28 учеников, находившихся в классе. Офтальмологи назначили им амбулаторное лечение, помощь в стационаре никому не понадобилась, заявили в Минздраве Амурской области.

В связи с нанесением вреда здоровью детей, в гимназии проводят проверки прокуратура и Следственный комитет. Служебное расследование назначило также городское управление образования.