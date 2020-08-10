В Волгограде взорвалась цистерна с газом, пострадали 4 человека

Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.



Волгоград. Волгоградская область. 4 человека пострадали при взрыве цистерны с газом в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали агентству в региональном управлении МЧС, сообщение об инциденте поступило в 12:40 по местному времени. Пожару присвоили повышенный, второй ранг опасности.

По данным информированного источника «Интерфакса», все 4 пострадавших - пожарные, с ожогами их доставили в больницу. Состояние одного из госпитализированных медики оценивают как тяжелое.