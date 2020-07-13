В горящем здании склада лакокрасочных изделий в Самаре обрушилась кровля

Фото и видео грандиозного пожара появились в соцсетях.



Самара. Самарская область. Производственное здание горит в Самаре на улице Профильной. Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, площадь пожара достигла 2500 квадратных метров.

Информация о возгорании поступила спасателям в 14:23 в понедельник, 13 июля. Пожару присвоен третий ранг сложности. В тушении участвуют 160 человек и больше 50 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.

По данным телеканала РенТВ, в горящем здании находился склад лакокрасочных изделий. Сообщается, что кровля здания обрушилась на площади в 400 квадратных метров.

Территория вокруг горящего склада окутана густыми клубами дыма. Их можно наблюдать из разных районов Самары. В соцсетях появились многочисленные фото и видео пожара, сделанные очевидцами.