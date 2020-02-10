Одного из «шутников», разыгравших в московском метро приступ коронавируса, задержали

Возбуждено уголовное дело.



Москва. Московская полиция задержала одного из молодых людей, причастных к имитации приступа коронавируса в метро. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, по факту нарушения общественного порядка возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 2 февраля в вагоне метро на перегоне между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года». Молодой человек разыграл приступ тяжелой болезни. Он упал на пол, а его друзья кричали, что он заразился опасной вирусной инфекцией, в надежде вызвать панику у пассажиров. Также участники розыгрыша сняли о произошедшем ролик и разместили на одном из видеохостингов.

По словам официального представителя МВД России, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте»).

«Один из подозреваемых в хулиганских действиях задержан. Приняты меры к розыску соучастников», - уточнила Ирина Волк.

Как пишет Газета.ру, в организации розыгрыша признался пранкер, выступающий под псевдонимом Kara.prank. В интервью сайту он извинился перед Московским метрополитеном. Молодой человек пояснил, что хотел проверить, помогут ли пассажиры заразившемуся коронавирусом.