Генпрокуратура признала действия сестер Хачатурян обороной, а не убийством

Судить девушек не будут.



Москва. Сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, не будут судить. Генпрокуратура квалифицировала действия девушек как необходимую оборону, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал агентству адвокат одной из обвиняемых Алексей Липцер, в случае переквалификации действий сестер в соответствии со статьей 37 УК РФ («Необходимая оборона») уголовное дело должно быть закрыто. Именно этого и добивалась защита сестер.

Напомним, в июле 2019 года в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ранениями. В убийстве заподозрили его дочерей: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию. Их задержали, а затем Останкинский суд Москвы арестовал девушек. В июне 2019 года сестрам предъявили обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору»). Мотивом преступления признали физическое и сексуальное насилие отца над дочерями.

Однако в сентябре Басманный суд освободил сестер из-под стражи. Вместо ареста к ним был применен запрет определенных действий.