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Двое экс-сотрудников колонии в Амурской области предстанут перед судом за икру и шашлыки для Цеповяза

17:43, 08 января, 2020
Ксения Чернова
Двое экс-сотрудников колонии в Амурской области предстанут перед судом за икру и шашлыки для Цеповяза
17:43, 08 января, 2020
Ксения Чернова
187
0
#ФСИН\n#следствие\n#осужденные\n#суд\n#происшествие
Фото: vk.com
187
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СК завершил расследование дела о превышении должностных полномочий.

Амурская область. Следственный комитет завершил расследование в отношении двух экс-сотрудников колонии в Амурской области. Началось оно после появления фото, на котором член банды Цапка Вячеслав Цеповяз ел крабов, красную икру и шашлыки.

По сообщению издания Life, которое ссылаются на ТАСС, бывших руководителей колонии строгого режима обвиняют в превышении должностных полномочий.

После ряда процессуальных действий дело передадут в суд.

Напомним, Вячеслав Цеповяз — один из участников банды Сергея Цапка, которая в ноябре 2010 года убила 12 человек, в том числе четверых детей.

Снимки сладкой жизни Цеповяза в колонии, на которых осуждённый на 20 лет колонии строгого режима ест крабов, красную икру и жарит шашлыки в тюремной одежде, появились в 2018 году. Последовали проверки, было возбуждено уголовное дело. Теперь Цеповяз отбывает наказание в обычном бараке и без привилегий.

17:43, 08 января, 2020
Ксения Чернова
187
0
#ФСИН\n#следствие\n#осужденные\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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