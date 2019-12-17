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Пенсионер из Оренбургской области принес в полицию сумку инкассатора с 1 млн рублей

17:11, 17 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Пенсионер из Оренбургской области принес в полицию сумку инкассатора с 1 млн рублей
17:11, 17 декабря, 2019
Евгений Кандаков
113
0
#Оренбургская область\n#пенсионеры\n#полиция\n#честность\n#курьезы\n#деньги\n#происшествие\n#инкассаторы
Фото: 56.мвд.рф
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Тот положил ее на крышу автомобиля и поехал, забыв убрать деньги в салон.

Новосергиевка. Оренбургская область. 72-летний житель Оренбургской области сдал в отдел полиции сумку с 1 млн рублей. Как выяснилось, ее потерял инкассатор, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Ранее сотрудник инкассаторской службы сообщил по телефону в полицию о том, что у него похитили сумку с деньгами.

Выяснилось, что забывчивый мужчина положил сумку с выручкой одной из торговых организаций на крышу служебного автомобиля, после чего выехал по направлению к банку. Прибыв туда, сумку он, конечно же, не нашел, и в панике обратился в полицию.

Позднее в районный отдел полиции пришел 72-летний местный житель и принес сумку, которую он нашел на дороге. Честный пенсионер не взял из нее ни рубля. Потерянный миллион вернули незадачливому инкассатору.

17:11, 17 декабря, 2019
Евгений Кандаков
113
0
#Оренбургская область\n#пенсионеры\n#полиция\n#честность\n#курьезы\n#деньги\n#происшествие\n#инкассаторы

 

 

 


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