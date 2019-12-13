Под дружеское ржание: нижегородец изводил соседей аудиозаписями с конюшни

Мужчину взяли под стражу по решению суда.

Нижний Новгород. Нижегородская область. Почти два года необычным способом измывался над соседями житель Нижнего Новгорода. Мужчина регулярно прокручивал в своей квартире запись конского ржания, сообщает «Интерфакс».

По информации полиции, слух соседей мужчина терзал с апреля 2018 года. Суд признал, что, проигрывая на аудиоаппаратуре звуки конского ржания, злоумышленник причинял прочим жителям дома психические страдания. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание»), обвиняемый заключен под стражу.

Со своей стороны любитель лошадиных голосов заявил, что включал указанную аудиозапись, чтобы не слышать шума, который якобы производили соседи. По неофициальным данным, ранее мужчина лечился в психиатрической больнице.