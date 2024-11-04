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Снегопад оставил без света около 19 тысяч жителей Новгородской области

14:44, 04 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Снегопад оставил без света около 19 тысяч жителей Новгородской области
14:44, 04 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Нижний Новгород\n#электричество
Источник фото: unsplash.com
54
0

Отключены 87 высоковольтных линий электропередач.

Нижний Новгород. Новгородская область. Обильные снегопады и сильный ветер оставили без электричества около 19 тысяч жителей Новгородской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обесточены оказались 534 деревни с суммарным населением 18,6 тысяч человек. Отключено 87 высоковольтных линий электропередач. В восстановлении задействованы 50 ремонтных бригад. Ещё 10 соединений рабочих прибудет из Архангельской и Вологодской областей.

Социальные объекты запитаны от генераторов.

14:44, 04 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Нижний Новгород\n#электричество