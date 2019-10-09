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В питерской квартире взрыв электросамоката выбил окно

14:45, 09 октября, 2019
Дарья Снидкова
В питерской квартире взрыв электросамоката выбил окно
14:45, 09 октября, 2019
Дарья Снидкова
34
0
#взрыв\n#Санкт-Петербург\n#техника
Фото: blog.decathlon.ru
34
0

Осколок стекла попал в глаз прохожей.

Санкт-Петербург. В одной из квартир Санкт-Петербурга взорвался электросамокат, поставленный на зарядку. Как пишет News.ru со ссылкой на МЧС, ударная волна выбила окно, также начался небольшой пожар.

Стекло от окна попало в глаз случайной прохожей, женщину госпитализировали, пишут «Невские новости».

Предполагается, что у транспортного средства произошла разгерметизация аккумулятора. Возможной причиной взрыва могло стать физическое повреждение – падение или удар устройства.

14:45, 09 октября, 2019
Дарья Снидкова
34
0
#взрыв\n#Санкт-Петербург\n#техника

 

 

 


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