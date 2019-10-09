В питерской квартире взрыв электросамоката выбил окно

Осколок стекла попал в глаз прохожей.

Санкт-Петербург. В одной из квартир Санкт-Петербурга взорвался электросамокат, поставленный на зарядку. Как пишет News.ru со ссылкой на МЧС, ударная волна выбила окно, также начался небольшой пожар.

Стекло от окна попало в глаз случайной прохожей, женщину госпитализировали, пишут «Невские новости».

Предполагается, что у транспортного средства произошла разгерметизация аккумулятора. Возможной причиной взрыва могло стать физическое повреждение – падение или удар устройства.