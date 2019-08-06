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Минобороны назвало причину взрывов на складе в красноярском Ачинске

09:35, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
Минобороны назвало причину взрывов на складе в красноярском Ачинске
09:35, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
167
0
#губернатор\n#Краснодарский край\n#эвакуация\n#взрывы\n#пострадавшие
Фото: Кадр из видео
167
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Один человек пропал без вести.

Ачинск. Красноярский край. Человеческий фактор назвали предварительной причиной ЧП на военном складе боеприпасов в Красноярском крае. Об этом сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

Булгаков отметил, что точные причины предстоит выяснить правоохранителям.

Напомним, в понедельник, 5 августа, на складе под Ачинском произошло возгорание пороховых зарядов, после чего прогремела серия взрывов. Арсенал подлежит расформированию.

Как пишут «Известия», один человек пропал без вести. Число пострадавших увеличилось до 12, пишет RT. По информации губернатора края Александра Усса, пропавший является гражданским.

Губернатор также отметил успешную эвакуацию жителей Ачинска и ряда других населенных пунктов.

На территории района ввели режим ЧС. На месте работают саперы, спецтехника и новейшие роботы для тушения пожара и разминирования снарядов. В настоящий момент детонация и новые взрывы прекратились.

09:35, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
167
0
#губернатор\n#Краснодарский край\n#эвакуация\n#взрывы\n#пострадавшие

 

 

 


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