Депутата Госдумы Вадима Белоусова задержали по обвинению во взятке

По мнению следствия, чиновник получил более 3 млрд рублей.

Екатеринбург. Свердловская область. В Екатеринбурге задержали депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Вадима Белоусова. Об этом пишет Медуза.

Чиновника подозревают в получении взятки на сумму более 3 млрд рублей.

Белоусова вызвали на допрос. В пятницу, 15 марта, его повезли в Ленинский суд города для решения вопроса о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, в декабре 2018 года, Вадима Белоусова лишили депутатской неприкосновенности.

Как сообщает «Интерфакс», с 2010 по 2014 годы чиновник получил от руководителя одного из холдингов взятку за покровительство.