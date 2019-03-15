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Депутата Госдумы Вадима Белоусова задержали по обвинению во взятке

15:35, 15 марта, 2019
Анна Торхова
15:35, 15 марта, 2019
Анна Торхова
229
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#Екатеринбург\n#арест\n#следствие\n#деньги\n#взятка\n#Госдума
Фото: wikimedia.org
229
0

По мнению следствия, чиновник получил более 3 млрд рублей.

Екатеринбург. Свердловская область. В Екатеринбурге задержали депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Вадима Белоусова. Об этом пишет Медуза.

Чиновника подозревают в получении взятки на сумму более 3 млрд рублей.

Белоусова вызвали на допрос. В пятницу, 15 марта, его повезли в Ленинский суд города для решения вопроса о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, в декабре 2018 года, Вадима Белоусова лишили депутатской неприкосновенности.

Как сообщает «Интерфакс», с 2010 по 2014 годы чиновник получил от руководителя одного из холдингов взятку за покровительство.

15:35, 15 марта, 2019
Анна Торхова
229
0
#Екатеринбург\n#арест\n#следствие\n#деньги\n#взятка\n#Госдума

 

 

 


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