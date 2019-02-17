Под Челябинском воспитатель детского сада забыла ребенка на веранде

Следователи областного управления СКР начали проверку.

Озерск. Челябинская область. Следователи начали проверку после публикации в СМИ информации о воспитательнице детского сада, которая забыла на веранде 2-летнего ребенка. Как сообщает пресс-служба челябинского СУ СКР, случай произошел в городе Озерске.

«В региональных СМИ размещена информация о том, что в одном из детских садов города Озерска, воспитатель после прогулки оставила на закрытой уличной веранде 2-летнего мальчика», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, плач ребенка услышала женщина, которая проходила возле детского сада. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - уточнили в Следственном комитете.