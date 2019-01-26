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Два человека погибли в шахте в Забайкалье

10:30, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
10:30, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
73
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#авария\n#новости\n#происшествие\n#Забайкальский край\n#шахта
Фото: пресс-служба СК России по Забайкальскому краю
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Следственный комитет начал проверку.

Забайкалье. Два человека погибли в одном из штреков шахты АО «Новоширокинский рудник» в селе Широкая Газимуро-Заводского района. Как сообщает пресс-служба СК России по Забайкальскому краю, по факту началась проверка.  

«Осмотрено место происшествия, тела погибших. Установлены личности погибших, это 22-летний рабочий шахты и 25-летняя маркшейдер (горный инженер – прим.ред.). Утром они пошли обследовать штрек, где накануне производились плановые взрывные работы. По предварительным данным, смерть мужчины и женщины наступила в результате отравления угарным газом», - говорится в сообщении.

10:30, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
73
0
#авария\n#новости\n#происшествие\n#Забайкальский край\n#шахта

 

 

 


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