Два человека погибли из-за взрыва газового баллона в Балашихе

СК начал проверку.

Балашиха. Московская область. В 15-этажном жилом доме в подмосковной Балашихе прогремели два хлопка. В СК рассказали подробности происшествия, пишет RT.

В четверг, 24 января, на последнем этаже многоэтажки проводились ремонтные работы с использованием газовых баллонов. Два хлопка и последующий пожар повредили стену дома и шахту лифта. Жертвами происшествия стали двое рабочих.

Следователи начали доследственную проверку по факту смерти мужчин, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области во «ВКонтакте». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.