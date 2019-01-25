play
pause
  • $ 66 ↓
  • € 75.03 ↓

Два человека погибли из-за взрыва газового баллона в Балашихе

10:28, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
10:28, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
194
0
#Следственный комитет\n#газ\n#взрыв\n#проверка\n#гибель людей\n#Балашиха
Фото: Скрин с видео СКР
194
0

СК начал проверку.

Балашиха. Московская область. В 15-этажном жилом доме в подмосковной Балашихе прогремели два хлопка. В СК рассказали подробности происшествия, пишет RT.

В четверг, 24 января, на последнем этаже многоэтажки проводились ремонтные работы с использованием газовых баллонов. Два хлопка и последующий пожар повредили стену дома и шахту лифта. Жертвами происшествия стали двое рабочих.

Следователи начали доследственную проверку по факту смерти мужчин, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области во «ВКонтакте». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

10:28, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
194
0
#Следственный комитет\n#газ\n#взрыв\n#проверка\n#гибель людей\n#Балашиха

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасти Джефа: действия хозяина изможденной собаки в Ижевске проверит полиция

12:10, 18 января, 2019
6083

Пассажир «Киа» погибла в ДТП на трассе «Ижевск-Ува»

3733
09:55, 18 января, 2019

Жители Удмуртии поделились в соцсетях фотографиями с крещенских купаний

3339
14:40, 19 января, 2019

Похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

3161
16:55, 18 января, 2019

Грузовик загорелся на трассе в Удмуртии

2618
12:50, 18 января, 2019

Брошенные в аэропортах России самолеты «Трансаэро» уйдут с молотка

14:31, 24 января, 2019
2001

Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса

1748
14:45, 18 января, 2019

Списать невозвратные долги за ЖКХ по всей России предложили в Госдуме

1234
18:30, 19 января, 2019

Главврач подмосковной больницы прокомментировал инцидент с сотрудниками скорой в KFC

1229
14:03, 18 января, 2019

В Крыму прокомментировали предложение Берлина по Керченскому проливу

1090
15:00, 19 января, 2019

Отрекшийся от престола король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

09:35, 24 января, 2019
1525

Туристка из России погибла во время дайвинга на Мальдивах

1450
18:10, 21 января, 2019

В центре Ташкента нашли старинный клад стоимостью 1 млн долларов

1301
16:30, 20 января, 2019

На Украине назвали условие для начала войны с Россией

1225
12:30, 20 января, 2019

Отца и сына будут судить за каннибализм и убийство в Харькове

995
12:50, 22 января, 2019

Мультимедиа

Возвращение икон

24 января, 2019

Вера и перстосложение

24 января, 2019

Исток Камы

24 января, 2019