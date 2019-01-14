В Шереметьево чешский борт выкатился за пределы полосы при взлете

Пострадавших нет.

Москва. В аэропорту Шереметьево самолет чешской авиакомпании «Smart wings» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при взлете. Об этом сообщила пресс-служба московского СУ на транспорте СКР.

В воскресенье, 13 января, Боинг 737 с 40 пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП. Рейс отложили, пострадавших нет.

Вероятными причинами ЧП назвали ошибку пилота или некачественную работу наземных служб по уборке полосы.

Следователи начали доследственную проверку.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, из-за эвакуации самолета в Шереметьево закрыли полосу. Два рейса были задержаны.

В настоящий момент ВПП работает без ограничений, однако в аэропорту не исключают возможных задержек самолетов на вылет и прилет.