В Карелии загорелась Успенская церковь 18 века

Удастся ли сохранить памятник деревянного зодчества, неизвестно.
Кондопога. Карелия. В Карелии загорелась церковь Успения Пресвятой Богородицы 18 века. Удастся ли сохранить памятник деревянного зодчества, пока неизвестно, пишут РИА «Новости».
Здание церкви было построено в 1774 году в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.
Успенский собор является самым высоким храмом на Руссском Севере.
Страшно и больно видеть, как горит символ города #успенскаяцерковь #кондопога
3 Likes, 2 Comments - саша (@alexandra_bro) on Instagram: "Страшно и больно видеть, как горит символ города #успенскаяцерковь #кондопога"