В Карелии загорелась Успенская церковь 18 века

Удастся ли сохранить памятник деревянного зодчества, неизвестно.

Кондопога. Карелия. В Карелии загорелась церковь Успения Пресвятой Богородицы 18 века. Удастся ли сохранить памятник деревянного зодчества, пока неизвестно, пишут РИА «Новости».

Здание церкви было построено в 1774 году в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Успенский собор является самым высоким храмом на Руссском Севере.