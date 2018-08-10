play
pause
  • $ 63.6 ↑
  • € 73.82 ↑

В Карелии загорелась Успенская церковь 18 века

12:25, 10 августа, 2018
Анна Торхова
12:25, 10 августа, 2018
Анна Торхова
172
0
#церковь\n#Карелия\n#Россия\n#пожар
Фото: vk.com/krimptz
172
0

Удастся ли сохранить памятник деревянного зодчества, неизвестно.

Кондопога. Карелия. В Карелии загорелась церковь Успения Пресвятой Богородицы 18 века. Удастся ли сохранить памятник деревянного зодчества, пока неизвестно, пишут РИА «Новости».

Здание церкви было построено в 1774 году в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Успенский собор является самым высоким храмом на Руссском Севере.

Страшно и больно видеть, как горит символ города #успенскаяцерковь #кондопога

3 Likes, 2 Comments - саша (@alexandra_bro) on Instagram: "Страшно и больно видеть, как горит символ города #успенскаяцерковь #кондопога"

 

12:25, 10 августа, 2018
Анна Торхова
172
0
#церковь\n#Карелия\n#Россия\n#пожар

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
15511

В Удмуртии автомобиль «БМВ» влетел в остановку

9016
18:42, 04 августа, 2018

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

8586
10:50, 07 августа, 2018

Глава Удмуртии поручил «перезагрузить» маршрутно-транспортную сеть Ижевска

7937
15:00, 04 августа, 2018

В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам

6271
17:00, 05 августа, 2018

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

11:48, 07 августа, 2018
9163

Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

2536
12:50, 06 августа, 2018

СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего в Сочи ребенка

2430
13:49, 05 августа, 2018

В России продали самый дорогой бриллиант в стране

2068
20:00, 04 августа, 2018

В Вологде полуторагодовалый малыш один разгуливал по улицам города

1940
16:00, 04 августа, 2018

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

18:45, 08 августа, 2018
2309

Ученые объяснили любовь кошек к коробкам

2038
16:55, 08 августа, 2018

В Швеции полиция застрелила парня с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

2032
18:40, 03 августа, 2018

В США сняли фильм о «влиянии» Путина

1836
12:00, 04 августа, 2018

В Афганистане в результате взрыва в мечети погибли 20 человек

1808
15:44, 03 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: рынок новых машин и раскопанный асфальт

09 августа, 2018

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и спасение ижевского туриста

08 августа, 2018

Один день с Константином Сунцовым

08 августа, 2018