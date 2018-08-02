В Ленобласти возбудили дело после массового отравления туристов на круизном лайнере

Одного пострадавшего пришлось госпитализировать.

Санкт-Петербург. Ленинградская область. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления туристов на круизном лайнере «Лунная соната», следовавшем из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

1 августа пассажиры лайнера и члены экипажа пожаловались на симптомы пищевого отравления. Одного подростка увезли в больницу с диагнозом острая кишечная инфекция, пищевая токсикоинфекция.

Всего на судне находились более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.

На месте работают 13 следователей и 3 криминалиста.

Дело возбудили по части 2 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).