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В Ленобласти возбудили дело после массового отравления туристов на круизном лайнере

10:30, 02 августа, 2018
Анна Торхова
10:30, 02 августа, 2018
Анна Торхова
197
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#Санкт-Петербург\n#Россия\n#пищевое отравление\n#следствие\n#туристы\n#Ленинградская область\n#отравление\n#пассажиры
Фото: wikipedia.org
197
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Одного пострадавшего пришлось госпитализировать.

Санкт-Петербург. Ленинградская область. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления туристов на круизном лайнере «Лунная соната», следовавшем из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

1 августа пассажиры лайнера и члены экипажа пожаловались на симптомы пищевого отравления. Одного подростка увезли в больницу с диагнозом острая кишечная инфекция, пищевая токсикоинфекция.

Всего на судне находились более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.

На месте работают 13 следователей и 3 криминалиста.

Дело возбудили по части 2 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

10:30, 02 августа, 2018
Анна Торхова
197
0
#Санкт-Петербург\n#Россия\n#пищевое отравление\n#следствие\n#туристы\n#Ленинградская область\n#отравление\n#пассажиры

 

 

 


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