В Еврейской АО дети избили пятилетнего ребенка до состояния комы

У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Биробиджан. Еврейская автономная область. В Еврейской АО девочка пяти и мальчик десяти лет избили пятилетнего ребенка. Малыш находится в коме, пишет «Интерфакс».

У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рваные раны головы и множественные переломы височной и лобной костей.

По словам хирурга детской областной больницы Александра Березань, выдвигалась версия, что это может быть нападение животного. Однако по данным властей ребенка избили во дворе.

Известно, что подозреваемый мальчик учился в коррекционной школе и имеет ограниченные возможности здоровья.