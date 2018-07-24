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В Еврейской АО дети избили пятилетнего ребенка до состояния комы

10:00, 24 июля, 2018
Анна Торхова
10:00, 24 июля, 2018
Анна Торхова
253
0
#дети\n#Россия\n#жестокость\n#избиение\n#ребенок\n#реанимация
Фото: pixabay.com
253
0

У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Биробиджан. Еврейская автономная область. В Еврейской АО девочка пяти и мальчик десяти лет избили пятилетнего ребенка. Малыш находится в коме, пишет «Интерфакс».

У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рваные раны головы и множественные переломы височной и лобной костей.

По словам хирурга детской областной больницы Александра Березань, выдвигалась версия, что это может быть нападение животного. Однако по данным властей ребенка избили во дворе.

Известно, что подозреваемый мальчик учился в коррекционной школе и имеет ограниченные возможности здоровья.

10:00, 24 июля, 2018
Анна Торхова
253
0
#дети\n#Россия\n#жестокость\n#избиение\n#ребенок\n#реанимация

 

 

 


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