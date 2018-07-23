Каждому пятому заключенному в России пересчитают срок наказания

На свободу выйдут около 14 тыс. человек.

Москва. В России пересчитают срок наказания почти для 100 тыс. заключенных, то есть, для каждого пятого. Об этом пишет Газета.ru.

У большинства заключенных сократят срок нахождения под стражей, а около 14 тыс. человек выпустят на свободу. Связано это с новым законом, приравнявшим день нахождения в следственном изоляторе с 1,5 днями в колонии и двумя днями в колонии-поселении.

Всего на сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание около 487 тыс. человек.