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Каждому пятому заключенному в России пересчитают срок наказания

13:00, 23 июля, 2018
Анна Торхова
13:00, 23 июля, 2018
Анна Торхова
305
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#Россия\n#свобода\n#СИЗО\n#наказание\n#заключенный\n#УФСИН
Фото: pixabay.com
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На свободу выйдут около 14 тыс. человек.

Москва. В России пересчитают срок наказания почти для 100 тыс. заключенных, то есть, для каждого пятого. Об этом пишет Газета.ru.

У большинства заключенных сократят срок нахождения под стражей, а около 14 тыс. человек выпустят на свободу. Связано это с новым законом, приравнявшим день нахождения в следственном изоляторе с 1,5 днями в колонии и двумя днями в колонии-поселении.

Всего на сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание около 487 тыс. человек.

13:00, 23 июля, 2018
Анна Торхова
305
0
#Россия\n#свобода\n#СИЗО\n#наказание\n#заключенный\n#УФСИН

 

 

 


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