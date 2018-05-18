Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по делу о хищениях в Эрмитаже

Ранее чиновника осудили по «делу реставраторов».

Москва. Басманный суд российской столицы арестовал экс-замминистра культуры России Григория Пирумова. Его обвиняют в хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Государственного Эрмитажа, сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, к хищению причастны также бывший директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо и руководителя Группы компаний «Роспан» Никита Колесников. Правоохранители считают, что указанные граждане заключили госконтракт без реального намерения его исполнить, а с целью завладеть авансом, который они перечислили в подконтрольные организации.

Пирумова задержали в четверг, 17 мая. Следователь ранее заявил в суде, что бывший замминистра планировал получить британскую визу и уехать, сообщает RT.

Напомним, в марте 2016 года Григория Пирумова арестовали по делу о растрате средств, выделенных на реставрацию памятников в Псковской области. В октябре 2017 года чиновника приговорили к полутора годам колонии общего режима. Однако он уже отбыл этот срок в СИЗО и его освободили в зале суда.