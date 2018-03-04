Школьник замерз насмерть в Подмосковном лесу

В лесу ребята отмечали день рождения и выпивали алкоголь.

Мытищи. Московская область. В Подмосковном лесу в Мытищинском районе насмерть замерз 16-летний подросток. Накануне трагедии школьник выпивал алкоголь, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Московской области.

Установлено, что 3 марта четверо подростков отмечали в лесу день рождения одного из них. Спустя некоторое время двое из школьников ушли, а двое остались. Потом им обоим стало плохо , парень потерял сознание, а девушка пошла искать подмогу.

Когда тело подростка обнаружили, он уже был мертв. Вероятной причиной смерти является обморожение. Точная причина будет установлена после проведения экспертизы.

Напомним, ранее в Воткинске в одном из СНТ насмерть замерз 11-летний школьник. Погибший накануне случившегося употреблял спиртные напитки с двумя сверстниками.