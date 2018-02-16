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      МАК расшифровал «черные ящики» разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148

      10:00, 16 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      10:00, 16 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      853
      0
      #авиакатастрофа\n#эксперты\n#Московская область\n#происшествие\n#крушение самолета
      Фото: mak-iac.org
      853
      0

      С помощью речевого бортописца удалось получить запись последнего полета лайнера.

      Москва. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расшифровал «черные ящики» разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний». С помощью речевого бортописца удалось получить запись последнего полета лайнера.  

      Как сообщили в пресс-службе МАК, эти результаты передали в Следственный комитет России. Таким образом, в ближайшее время следователи назовут первые официальные выводы о причинах произошедшей авиакатастрофы.  

      Более подробную информацию в комитете пока не сообщили. Только сослались на то, что данные параметрического и речевого «черных ящиков» совпали.  

      Однако газета «Коммерсант» написала о последнем разговоре пилотов лайнера перед тем, как Ан-148 разбился. По словам собеседника издания, голоса летчиков извлекли из памяти речевого бортописца.  

      Расшифрованный диалог оказался коротким. В самом начале, непосредственно перед вылетом из «Домодедово», пилоты проверили работу датчиков и приборов самолета. При этом по какой-то причине не включили обогрев приемников полного давления, с помощью которых передается информация с датчиков скорости.  

      Уже во время полета они заметили, что приборы неправильно передают данные о скорости движения Ан-148. Ругаясь друг с другом, они пытаются решить эту проблему: увеличивают скорость самолета и наклоняют его к земле. После этого, по словам собеседника «Коммерсанта», происходит падение лайнера.  

      При этом, опираясь на результаты расшифровки, он утверждает, что пилоты в принципе не могли справиться с критической ситуацией, потому что так и не поняли, из-за чего возникли искаженные показания скорости на дисплеях.  

      Кроме того, сама авиакомпания возобновила полеты на оставшихся в ее штате самолетах этой модели. Как сообщили в пресс-службе «Саратовских авиалиний», лайнеры вернутся на маршруты в пятницу, 16 февраля. Однако теперь полеты будут проходить с усиленным экипажем: в кабине Ан-148, вместе с командиром и вторым пилотом, будет летать  пилот-инструктор.   

      Напомним, ранее была названа наиболее вероятная причина крушения Ан-148. Согласно предварительным выводам, крушение лайнера могло произойти из-за обледенения приемников полного давления. 

      10:00, 16 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      853
      0
      #авиакатастрофа\n#эксперты\n#Московская область\n#происшествие\n#крушение самолета

       

       

       

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