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      Эксперты МАК назвали наиболее вероятную причину крушения Ан-148

      18:49, 13 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      18:49, 13 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      1453
      0
      #авиакатастрофа\n#авиация\n#эксперты\n#гибель людей\n#крушение самолета
      Фото: mchs.gov.ru
      1453
      0

      Самолет «Саратовских авиалиний» упал 11 февраля вскоре после вылета из Домодедово.  

      Москва. В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) озвучили причину, по которой мог упасть лайнер «Саратовских авиалиний» сообщением Москва-Орск. Напомним, Ан-148 разбился в Подмосковье 11 февраля вскоре после взлета, погибли все, кто находился на борту – 65 пассажиров и 6 членов экипажа.   

      Как пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости», согласно предварительным выводам, сделанным экспертами МАК на основе анализа информации параметрического самописца, крушение могло произойти из-за обледенения приемников полного давления. Это привело к неверной передаче данных о скорости пилотам. 

      По данным МАК, проблема возникла спустя примерно 2,5 минуты после взлета на высоте около 1,3 тысяч метров. Самолет к тому моменту разогнался до 465–470 км/ч.   

      Напомним, ранее в Следственном комитете исключили возможность взрыва на борту воздушного судна во время полета. По версии СКР, лайнер упал на землю не частями, а целиком.

      18:49, 13 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      1453
      0
      #авиакатастрофа\n#авиация\n#эксперты\n#гибель людей\n#крушение самолета

       

       

       

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