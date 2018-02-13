Эксперты МАК назвали наиболее вероятную причину крушения Ан-148

Самолет «Саратовских авиалиний» упал 11 февраля вскоре после вылета из Домодедово.

Москва. В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) озвучили причину, по которой мог упасть лайнер «Саратовских авиалиний» сообщением Москва-Орск. Напомним, Ан-148 разбился в Подмосковье 11 февраля вскоре после взлета, погибли все, кто находился на борту – 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Как пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости», согласно предварительным выводам, сделанным экспертами МАК на основе анализа информации параметрического самописца, крушение могло произойти из-за обледенения приемников полного давления. Это привело к неверной передаче данных о скорости пилотам.

По данным МАК, проблема возникла спустя примерно 2,5 минуты после взлета на высоте около 1,3 тысяч метров. Самолет к тому моменту разогнался до 465–470 км/ч.

Напомним, ранее в Следственном комитете исключили возможность взрыва на борту воздушного судна во время полета. По версии СКР, лайнер упал на землю не частями, а целиком.