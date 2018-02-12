Снег может сойти со склонов гор и вулканов из-за мощного циклона.

Петропавловск-Камчатский. На Камчатке из-за опасности схода лавин объявили штормовое предупреждение. Как сообщили в региональном управлении МЧС, снег может сойти со склонов гор и вулканов из-за мощного циклона.

Непогода пришла в Камчатский край в понедельник, 12 февраля, и продержится предположительно до 15 февраля. Циклон обрушился на полуостров с сильным снегом и ветром, в связи с чем Камчатский противолавинный центр объявил в регионе штормовое предупреждение.

Спасатели настоятельно просят взрослых следить за местонахождением детей, а также не ездить в горы. Туристов, спортсменов и охотников просят усилить меры безопасности, а также по мере возможности не подниматься на лавиноопасные склоны.

По данным МЧС, самая сложная обстановка может сложиться у Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов, а также в Кроноцком заповеднике и в Быстринском, Мильковском и Усть-Камчатском районах. Кроме того, в зоне опасности также может оказаться и Петропавловск-Камчатский.