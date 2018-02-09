Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин проведет в тюрьме 13 лет

Кроме того, он заплатит штраф в 500 млн рублей.

Южно-Сахалинск. Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Как пишет Интерфакс, он проведет 13 лет в колонии строгого режима и заплатит штраф в 500 млн рублей.

Суд признал его виновным в восьми случаях получения взяток, а также лишил госнаград и запретил занимать государственные должности в течение 5 лет после освобождения.

Помимо Хорошавина, судья Елена Поликина огласила приговор для других фигурантов дела. В частности, за взятки экс-зампредседателя регионального правительства Сергей Карепкин отправится в тюрьму на 8 лет и заплатит штраф в 4 млн рублей.

Бывший советник главы Сахалинской области Андрей Икрамов приговорен к 9,5 годам лишения свободы, также ему назначен штраф в размере 176 млн рублей.

При этом бывшего министра сельского хозяйства региона Николая Борисова признали виновным только в одном эпизоде со взяткой. Вместо реального лишения свободы его обязали выплатить 2,5 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что приговор по делу Хорошавина должны были огласить 22 января. Его обвиняли в получении взяток в 552 млн рублей. Во время судебного процесса экс-глава Сахалинской области свою вину так и не признал.