  • $ 57.67 ↑
  • € 70.77 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин проведет в тюрьме 13 лет

      09:00, 09 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      09:00, 09 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      519
      0
      #чиновники\n#Сахалин\n#взятка\n#суд\n#тюрьма\n#приговор суда
      Фото: vk.com
      519
      0

      Кроме того, он заплатит штраф в 500 млн рублей.

      Южно-Сахалинск. Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Как пишет Интерфакс, он проведет 13 лет в колонии строгого режима и заплатит штраф в 500 млн рублей.  

      Суд признал его виновным в восьми случаях получения взяток, а также лишил госнаград и запретил занимать государственные должности в течение 5 лет после освобождения.  

      Помимо Хорошавина, судья Елена Поликина огласила приговор для других фигурантов дела. В частности, за взятки экс-зампредседателя регионального правительства Сергей Карепкин отправится в тюрьму на 8 лет и заплатит штраф в 4 млн рублей.  

      Бывший советник главы Сахалинской области Андрей Икрамов приговорен к 9,5 годам лишения свободы, также ему назначен  штраф в размере 176 млн рублей.  

      При этом бывшего министра сельского хозяйства региона Николая Борисова признали виновным только в одном эпизоде со взяткой. Вместо реального лишения свободы его обязали выплатить 2,5 млн рублей.  

      Напомним, ранее сообщалось, что приговор по делу Хорошавина должны были огласить 22 января. Его обвиняли в получении взяток в 552 млн рублей. Во время судебного процесса экс-глава Сахалинской области свою вину так и не признал. 

      09:00, 09 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      519
      0
      #чиновники\n#Сахалин\n#взятка\n#суд\n#тюрьма\n#приговор суда

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

      11:25, 08 февраля, 2018
      32439

      Сын застрявшей в Антальи жительницы Удмуртии вылетит за матерью

      11238
      09:10, 09 февраля, 2018

      В Удмуртии женщина ушла проведать могилу сына и не вернулась

      10211
      16:46, 06 февраля, 2018

      Порядка 1 млрд рублей легализовала банда «обнальщиков» в Удмуртии

      5722
      14:40, 05 февраля, 2018

      Два человека претендуют на пост главы Малопургинского района

      4611
      16:09, 03 февраля, 2018

      Флаг российской команды на открытии Олимпиады в Корее понесет волонтер

      18:15, 04 февраля, 2018
      2180

      В России предложили усовершенствовать механизм передачи детей под опеку

      2147
      19:53, 03 февраля, 2018

      В Ленобласти столкновение микроавтобуса и фуры унесло жизни 9 человек

      2121
      14:48, 06 февраля, 2018

      Двое детей в Новосибирской области утонули в яме, оставленной после ремонта водопровода

      2107
      10:20, 03 февраля, 2018

      МОК рассмотрит вопрос о приглашении 15 оправданных российских спортсменов на ОИ

      2030
      15:31, 03 февраля, 2018

      Туристы сняли на видео, как питон проглатывает оленя

      19:16, 06 февраля, 2018
      2520

      Томас Бах рассказал, почему россиян, оправданных CAS, не пригласили на Олимпиаду

      2519
      19:42, 05 февраля, 2018

      Ученые: опиоидные обезболивающие можно заменить спреем для носа

      2216
      20:39, 03 февраля, 2018

      Голландцы оспаривают эксклюзивное право Лубутена выпускать туфли с красной подошвой

      2185
      19:24, 07 февраля, 2018

      Дрон чуть не сбил пассажирский самолет в США

      2121
      14:46, 03 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      09 февраля, 2018

      Новостройка в Ижевске без воды

      09 февраля, 2018

      Удмуртия в минуту: застрявшая в Анталье жительница Удмуртии и ЕГЭ для родителей

      08 февраля, 2018