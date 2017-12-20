Гособвинение просит суд отправить бывшего чиновника в тюрьму на 13 лет и назначить штраф в 500 млн рублей.

Южно-Сахалинск. Приговор по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина огласят 22 января. Такое решение приняла судья Елена Поликина.

Как пишет РГ, в среду, 20 декабря, фигуранты дела, обвиняемые в получении взяток в размере 552 млн рублей, выступили с последним словом. Сам Хорошавин, его бывший заместитель Сергей Карепкин и бывший советник Андрей Икрамов заявили о своей полной невиновности. Экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов частично признал свою вину и попросил суд назначить ему условный срок.

В свою очередь представитель гособвинения Денис Штундер обратился к суду с просьбой назначить Хорошавину наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строго режима и штрафа в 500 млн рублей. Карепкина и Борисова отправить в тюрьму на 8 и 7 лет соответственно. Икрамова лишить свободы на девять с половиной лет.

Напомним, экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится под стражей с марта 2015 года. Во время судебных заседаний слушания часто откладывались из-за плохого самочувствия обвиняемого.