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      Приговор по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина огласят 22 января

      10:55, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:55, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      172
      0
      #чиновники\n#уголовное дело\n#Сахалин\n#приговор\n#обвинение\n#взятка\n#суд\n#тюрьма
      Фото: vk.com
      172
      0

      Гособвинение просит суд отправить бывшего чиновника в тюрьму на 13 лет и назначить штраф в 500 млн рублей.

      Южно-Сахалинск. Приговор по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина огласят 22 января. Такое решение приняла судья Елена Поликина.    

      Как пишет РГ, в среду, 20 декабря, фигуранты дела, обвиняемые в получении взяток в размере 552 млн рублей, выступили с последним словом. Сам Хорошавин, его бывший заместитель Сергей Карепкин и бывший советник Андрей Икрамов заявили о своей полной невиновности. Экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов частично признал свою вину и попросил суд назначить ему условный срок.  

      В свою очередь представитель гособвинения Денис Штундер обратился к суду с просьбой назначить Хорошавину наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строго режима и штрафа в 500 млн рублей. Карепкина и Борисова  отправить в тюрьму на 8 и 7 лет соответственно. Икрамова лишить свободы на девять с половиной лет.  

      Напомним, экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится под стражей с марта 2015 года. Во время судебных заседаний слушания часто откладывались из-за плохого самочувствия обвиняемого. 

      10:55, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      172
      0
      #чиновники\n#уголовное дело\n#Сахалин\n#приговор\n#обвинение\n#взятка\n#суд\n#тюрьма

       

       

       

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