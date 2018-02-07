Экс-врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его замов арестовали на два месяца

Они будут находиться под стражей до 5 апреля.

Москва. Басманный суд российской столицы арестовал бывшего временно исполняющего обязанности премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова на два месяца. Как пишет РБК, они будут находиться под стражей до 5 апреля.

Помимо них, по решению суда также арестован экс-министр образования республики Шахабас Шахов. Высокопоставленных чиновников обвиняют в мошенничестве на сумму почти в 96 млн рублей.

В частности, Гамидову, Исаеву, Юсуфову и Шахову выдвинуты обвинения по трем эпизодам. По данным Следственного комитета России, в одном из случаев чиновники за счет бюджета по завышенной цене купили здание и земельный участок под детский сад. Своими действиями они нанесли ущерб в почти 32 млн рублей.

В другом эпизоде через правительство Дагестана провели аукцион по реконструкции здания для иностранцев, подлежащих высылке. По его итогам госконтракт на 41 млн рублей был заключен с компанией «Гранд-Строй», однако акты приемки работ оказались фиктивными. В действительности ремонтом здания занимались наемные рабочие, которым платили наличными.

В третьем эпизоде дела выяснилось, что Шамиль Исаев с помощью подконтрольной ему фирмы «Маяк» добился включения туристической базы «Орлиное гнездо» в Гунибском районе Дагестана в адресную инвестиционную программу на 2014 год и за счет бюджета по завышенной стоимости обустроил на ее территории инженерную инфраструктуру. Сумма ущерба составила 35 млн рублей.

Напомним, ранее после задержания Абдусамада Гамидова и двух его заместителей врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку республиканское правительство.