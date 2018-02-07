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      Экс-врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его замов арестовали на два месяца

      09:25, 07 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      09:25, 07 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      278
      0
      #Москва\n#Дагестан\n#мошенничество\n#чиновники\n#арест\n#деньги\n#суд
      Фото: vk.com/pravitelstvo_rd
      278
      0

      Они будут находиться под стражей до 5 апреля.

      Москва. Басманный суд российской столицы арестовал бывшего временно исполняющего обязанности премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова  на два месяца. Как пишет РБК, они будут находиться под стражей до 5 апреля.  

      Помимо них, по решению суда также арестован экс-министр образования республики Шахабас Шахов. Высокопоставленных чиновников обвиняют в мошенничестве на сумму почти в 96 млн рублей.  

      В частности, Гамидову, Исаеву, Юсуфову и Шахову выдвинуты обвинения по  трем эпизодам. По данным Следственного комитета России, в одном из случаев чиновники за счет бюджета по завышенной цене купили здание и земельный участок под детский сад. Своими действиями они нанесли ущерб в почти 32 млн рублей.  

      В другом эпизоде через правительство Дагестана провели аукцион по реконструкции здания для иностранцев, подлежащих высылке. По его итогам госконтракт на 41 млн рублей был заключен с компанией «Гранд-Строй», однако акты приемки работ оказались фиктивными. В действительности ремонтом здания занимались наемные рабочие, которым платили наличными.  

      В третьем эпизоде дела выяснилось, что Шамиль Исаев с помощью подконтрольной ему фирмы «Маяк» добился включения туристической базы «Орлиное гнездо» в Гунибском районе Дагестана в адресную инвестиционную программу на 2014 год и за счет бюджета по завышенной стоимости обустроил на ее территории инженерную инфраструктуру. Сумма ущерба составила 35 млн рублей.  

      Напомним, ранее после задержания Абдусамада Гамидова и двух его заместителей врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку  республиканское правительство. 

      09:25, 07 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      278
      0
      #Москва\n#Дагестан\n#мошенничество\n#чиновники\n#арест\n#деньги\n#суд

       

       

       

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