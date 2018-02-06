Правительство Дагестана отправили в отставку после задержания Абдусамада Гамидова и двух его замов

Указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев.

Махачкала. Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку республиканское правительство после задержания Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте руководителя региона.

Согласно решению Васильева, чиновники покинут свои должности, а новым врио председателя дагестанского правительства назначен Анатолий Карибов.

Напомним, накануне силовики задержали бывшего врио главы регионального правительства Абдусамада Гамидова и двух его заместителей - Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова вместе с бывшим министром образования Дагестана Шахабасом Шаховым. Во время обысков сотрудники ФСБ обнаружили у Гамидова золотой пистолет ТТ.

Позднее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что руководство правительства Дагестана подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных для реализации социальных программ.