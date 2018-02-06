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      Правительство Дагестана отправили в отставку после задержания Абдусамада Гамидова и двух его замов

      09:15, 06 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      09:15, 06 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      415
      0
      #ФСБ\n#Следственный комитет\n#обыски\n#Дагестан\n#отставка\n#чиновники\n#ВРИО\n#деньги\n#хищение
      Фото: vk.com/pravitelstvo_rd
      415
      0

      Указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев.

      Махачкала. Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку республиканское правительство после задержания Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте руководителя региона.  

      Согласно решению Васильева, чиновники покинут свои должности, а новым врио председателя дагестанского правительства назначен Анатолий Карибов.  

      Напомним, накануне силовики задержали бывшего врио главы регионального правительства Абдусамада Гамидова и двух его заместителей - Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова вместе с бывшим министром образования Дагестана Шахабасом Шаховым. Во время обысков сотрудники ФСБ обнаружили у Гамидова золотой пистолет ТТ.  

      Позднее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что руководство правительства Дагестана подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных для реализации социальных программ.  

      09:15, 06 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      415
      0
      #ФСБ\n#Следственный комитет\n#обыски\n#Дагестан\n#отставка\n#чиновники\n#ВРИО\n#деньги\n#хищение

       

       

       

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