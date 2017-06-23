Горе-реставратор из Москвы уничтожил Rolls-Royce, на котором ездила Грейс Келли

Автомобиль кинозвезды приобрел и сдал на восстановление адвокат из столицы.

Москва. Автомобиль, принадлежавший принцессе Монако и голливудской актрисе Грейс Келли, погубил неумелый московский автомеханик. Как сообщает портал «Экономика сегодня», «ремонт» длился 3 года, а его стоимость постоянно возрастала.

Известно, что «Роллс-Ройс» был изготовлен в 60-е годы прошлого века, на нем возили кинозвезду. В 2013 году автомобиль приобрел у коллекционера адвокат из Москвы Василий Бурдюг. Затем он сдал раритетное транспортное средство на реставрацию.

За свою работу специалист попросил 1 млн рублей. В течение 3 лет цена постоянно увеличивалась, а сроки завершения работ откладывались и откладывались. В итоге владелец заподозрил неладное и явился в гараж с полицией. Там он увидел разобранный до рамы автомобиль без многих деталей, с полностью счищенной родной краской.

Машину Грейс Келли признали непригодной к восстановлению, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.