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      Горе-реставратор из Москвы уничтожил Rolls-Royce, на котором ездила Грейс Келли

      15:28, 23 июня, 2017
      Новичок
      15:28, 23 июня, 2017
      Новичок
      333
      0
      #раритет\n#коллекционеры\n#мошенничество\n#автомобиль\n#голливудские звезды
      Фото: pixabay.com
      333
      0

      Автомобиль кинозвезды приобрел и сдал на восстановление адвокат из столицы.  

      Москва. Автомобиль, принадлежавший принцессе Монако и голливудской актрисе Грейс Келли, погубил неумелый московский автомеханик. Как сообщает портал «Экономика сегодня», «ремонт» длился 3 года, а его стоимость постоянно возрастала.  

      Известно, что «Роллс-Ройс» был изготовлен в 60-е годы прошлого века, на нем возили кинозвезду. В 2013 году автомобиль приобрел у коллекционера адвокат из Москвы Василий Бурдюг. Затем он сдал раритетное транспортное средство на реставрацию.    

      За свою работу специалист попросил 1 млн рублей. В течение 3 лет цена постоянно увеличивалась, а сроки завершения работ откладывались и откладывались. В итоге владелец заподозрил неладное и явился в гараж с полицией. Там он увидел разобранный до рамы автомобиль без многих деталей, с полностью счищенной родной краской.  

      Машину Грейс Келли признали непригодной к восстановлению, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

      15:28, 23 июня, 2017
      Новичок
      333
      0
      #раритет\n#коллекционеры\n#мошенничество\n#автомобиль\n#голливудские звезды

       

       

       

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