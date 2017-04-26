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      Два человека погибли из-за взрыва на молокозаводе «Алроса» в Якутии

      15:48, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:48, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      146
      0
      #взрыв\n#завод\n#Алроса\n#происшествие\n#гибель людей\n#пострадавшие
      Фото: ru.wikipedia.org
      146
      0

      По предварительным данным, взорвался парообразователь.

      Якутия. На молокозаводе «Алроса» в Мирнинском районе Якутии прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, ЧП произошло из-за парообразователя, сообщает телеканал Russia Today.

      «Предварительно установлено, что двое погибли. Взрыв произошел на молокозаводе в Мирнинском районе — предварительно, взорвался парообразователь», — ответил представитель отдела полиции по Мирнинскому району республики.

      Детали случившегося выясняются.

      15:48, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      146
      0
      #взрыв\n#завод\n#Алроса\n#происшествие\n#гибель людей\n#пострадавшие
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