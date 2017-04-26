Два человека погибли из-за взрыва на молокозаводе «Алроса» в Якутии

По предварительным данным, взорвался парообразователь.

Якутия. На молокозаводе «Алроса» в Мирнинском районе Якутии прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, ЧП произошло из-за парообразователя, сообщает телеканал Russia Today.

«Предварительно установлено, что двое погибли. Взрыв произошел на молокозаводе в Мирнинском районе — предварительно, взорвался парообразователь», — ответил представитель отдела полиции по Мирнинскому району республики.

Детали случившегося выясняются.