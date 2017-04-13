В Якутии два самосвала провалились под лед

Один водитель погиб.

Среднеколымский район. Якутия. Два самосвала, перевозившие металлические конструкции, провалились под лед на озере Сойбалах в ночь на четверг, 13 апреля. Один водитель успел выбраться на поверхность, второй погиб, сообщает Следственное управление СК России по Республике Саха.

По данным следствия, вес самосвалов значительно превысил массу, разрешенную для проезда по ледовой переправе.

ГУ МЧС России по республике Саха поясняет: «Автозимник, на который выехали автомобили, выдерживает до 15 тонн нагрузки и на 20 апреля запланировано его закрытие. Масса каждой машины составляет 67 тонн и грузоподъёмность 36 тонн. Превышение предельно допустимой нагрузки рассматривается основной причиной происшествия».

Следователи проводят процессуальную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.