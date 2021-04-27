Российские системы телемедицины впервые стали объектом кибератак

Количество угроз информационному пространству возросло в период пандемии.

Москва. Системы телемедицины для лечения на дому впервые подверглись кибератакам в России. Как пишет «Газета.ru», об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая Мурашова.

«Относительно новым объектом компьютерных атак методом компрометации персональных данных стали системы телемедицины, популярные при лечении на дому», — сказал он.

Уровень киберугроз возрос в период работы отечественных специалистов над созданием вакцины от коронавируса. Так, по словам Мурашова, количество хакерских атак на Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» увеличилось в 4 раза, что свидетельствует о намерениях заполучить российские технологии создания вакцины от COVID-19.

Ранее Николай Мурашов заявил, что большинство атак на информационное пространство России осуществлялось с территории Китая, США, Германии и Нидерландов. Главными целями злоумышленников стали объекты критической информационной инфраструктуры, а также получение доступа к охраняемым данным.