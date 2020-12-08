Минцифры выбрало российские приложения для предустановки на гаджеты

Указ об этом Путин подписал еще в декабре 2019 года.



Москва. Специалисты Минцифры выбрали около 30 приложений российской разработки, которые ведомство рекомендует для предустановки на продаваемые в стране устройства. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

В частности, среди браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных предпочтение отдавалось разработкам «Яндекса».

В категориях «Электронная почта» и «Новостной агрегатор» лидировали приложения от Mail.ru Group.

Из антивирусов Минцифры выбрало продукты компании Kaspersky, в сфере офисного программного обеспечения в перечень включили «Мой офис», среди соцсетей предустанавливать на продаваемые в России гаджеты предлагается «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Также в перечень рекомендуемого софта включили приложение портала Госуслуги.ру и платежной системы «Мир».

Список должно утвердить правительство.

Напомним, закон о предустановке российского софта на устройства подписал в конце 2019 года президент России Владимир Путин. Свой перечень рекомендуемых программ ранее представила ФАС.

Начать предустанавливать российский софт на смартфоны планировалось с 1 июля 2020 года. Возможно, этот срок будет перенесен на 1 апреля 2021 года.