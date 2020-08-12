Россиянам объяснили, как защититься от телефонных аферистов и нежелательных звонков

Во многих смартфонах есть для этого соответствующая функция, существуют также специальные приложения.

Москва. Как «отсеять» нежелательные звонки от телефонных промоутеров и мошенников, сообщили в Роскачестве. Эксперты данной организации указали несколько способов.

В частности, встроенная защита имеется на смартфонах, использующих операционную систему Android. В настройках телефона необходимо активировать функцию, которая может называться «Блокировка неизвестных абонентов», «Неизвестные номера» или «Unknown». Отмечается, что она останавливает только звонки со скрытых номеров.

Смартфоны, произведенные компанией Apple, имеют функцию «Заблокировать неизвестные». Она блокирует звонки со всех номеров, которых нет в списке ваших контактов, а также от тех пользователей, с которыми вы не созванивались с данного телефона ранее.

Однако если ранее с абонентом был контакт по СМС или номер приходил по электронной почте, то такая защита не подействует, предупредили в Роскачестве.

Нежелательные контакты могут ограничить сами мобильные операторы. Многие из них предлагают услуги «Черный список», «Антиспам», «SMS-фильтр», подчас даже бесплатно.

Также операторы могут по желанию абонента выявлять звонки со скрытых номеров. Однако одновременно они предлагают услугу «Антиопределитель», которая защищает от такого способа деанонимизации.

Наконец, мошеннические и нежелательные звонки можно блокировать, установив специальные приложения. Большинство из них можно скачать бесплатно. Но у них есть недостаток – они требуют доступ к телефонной книге и данным о звонках абонента. Поэтому следует устанавливать только те программы, у которых высокий рейтинг.

Добавим, по данным Роскачества, звонки от мошенников в 2019 году получал каждый третий россиянин. А за первую половину 2020 года число преступлений, которые связаны с картами и переводами, выросло на 600%.